Юные тульские футболисты сражаются за Кубок Игоря Акинфеева

Фото Ивана Водопьянова

В Подмосковье состоялась торжественная церемония открытия футбольного турнира «Кубок Игоря Акинфеева».

На поле стадиона имени А. Сыроежкина вышли футболисты 2005-2006 годов рождения, всего 12 команд из Москвы, Тульской, Московской, Ярославской, Курской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Тамбовской, Смоленской и Белгородской областей.

Тульскую область представляют воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Арсенал». Как сообщает министерство спорта Московской области, юных футболистов приветствовал вратарь сборной России и московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

Игорь Акинфеев Я счастлив находиться здесь. Не все знают, что я здесь тренировался, когда был юношей. На этой базе я проводил сборы за юношескую сборную России. Поэтому для меня радостно и гордо вернуться сюда. Поэтому этот турнир пройдет здесь. В моем детстве мало кто мог сыграть на таком поле.

Соревнования пройдут в несколько этапов: матчи в группах и игры плей-офф. Команды сформированы из 10 спортсменов, поединки проходят по системе 8x8. В общем сложности турнир продлится два дня: групповой этап и финальные матчи Кубка.

Команды, занявшие первые три места, получат кубки и грамоты, игроков наградят медалями. Чемпионы получат футболки сборной России с автографом Игоря Акинфеева, серебряные медалисты – спортивные рюкзаки, бронзовые – сетку с пятью мячами. Лучшие бомбардир, защитник и вратарь турнира получат в награду памятные сувениры. Одна из основных задач турнира – поиск футболистов для сборной команды России и профессиональных клубов.