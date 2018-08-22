Тульский Роспотребнадзор уличил «Восточный экспресс банк» в обмане клиентов

При рассмотрении обращения жителя Тулы сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора выявили нарушения в работе ПАО «Восточный экспресс банк».

В частности, клиенту не предоставили достоверную информацию о размере ежемесячного платежа, сроках исключения из программы страхования и порядке оплаты страховки.

По результатам проверки ПАО «Восточный экспресс банк было» вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Представители банка с предписанием не согласились, и подал жалобу в Арбитражный суд Тульской области.

По результатам рассмотрения дела суд признал предписание законным и отказал банку в его отмене.