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Тульская детская областная больница получит от благотворителей 20 млн рублей на закупку лекарств
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульская детская областная больница получит от благотворителей 20 млн рублей на закупку лекарств

Средства собраны в рамках благотворительной акции «От чистого сердца» и будут переданы в отделение онкологии, гематологии и химиотерапии.

На арене «Шайба» сочинского центра «Сириус» состоялся хоккейный матч «Друзья России и Финляндии» с участием Олимпийских чемпионов и звезд мирового хоккея. Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции «От чистого сердца».

По традиции, в ходе акции социальным учреждениям передаются благотворительные сертификаты. В этом году при содействии Алексея Дюмина получателем помощи стала Тульская детская областная клиническая больница.

Перед началом матча помощник Президента России Игорь Левитин передал заместителю председателя правительства Тульской области Марине Левиной сертификат на 20 млн рублей. Эти деньги будут направлены на улучшение материально-технической базы отделения онкологии, гематологии и химиотерапии и закупку дорогостоящих лекарств.

В этом отделении ежегодно получают медицинскую помощь дети с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями, в том числе с острыми лейкозами. Более 80% пациентов достигают стойкой терапевтической ремиссии и имеют перспективу полного выздоровления.

В благотворительном матче приняли участие олимпийские чемпионы Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, которые перед отправкой на Олимпиаду провели мастер-класс на тульской арене «Тропик», а также другие звёзды российского хоккея.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:35 +4
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