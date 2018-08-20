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В Щекино пройдет турнир по смешанным единоборствам

В Щекино пройдет турнир по смешанным единоборствам

В соревнованиях примут участие ребята из разных регионов ЦФО.

25 августа состоится межрегиональный турнир по смешанным единоборствам «Русский щит-19», посвященный празднованию Дня города Щекино.

В соревнованиях примут участие спортсмены от 14 до 18 лет и старше из разных регионов ЦФО.

Мероприятие пройдет в зале спортивных единоборств «Русский витязь» по адресу: Щекино, пос. Первомайский, ул. Пролетарская, 15, корп.4. Торжественное открытие — в 14.00. Вход свободный.

Соревнования проводят общероссийская организация по развитию смешанных единоборств «ОСЕ» и Фонд развития спорта и воспитания молодежи Александра Поветкина «Возрождение» в Тульской области под руководством помощника члена Совета федерации Алексея Никитина.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:47 +1
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