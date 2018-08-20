На Тульскую область надвигается похолодание

Фото из архива Myslo.

Правда, продлится оно недолго — синоптики обещают, что к выходным в Центральную Россию вновь вернется лето.

В середине недели жителей Центральной России ждет похолодание на 6-7°С, сообщает RT. Причиной этого в Гидрометцентре назвали арктические массы, которые движутся в центр Европейской части страны.

В среду, 22 августа, в Тульской области максимальная температура воздуха днем составит 21 °C, в ночные часы столбик термометра опустится до отметки +8°С. Такая же погода сохранится и в четверг.

Комфортная летняя погода вернется в наш регион к выходным.

В пятницу, 24 августа, небо прояснится и столбик термометра устремится вверх — днем воздух прогреется до 25 °C, ночью — до +10°С.

В последние выходные лета в Тульской области возможны кратковременные дожди, температура воздуха днем — до +27°С, ночью — +12°С.

По данным Meteoinfo.