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В Туле разыграют «Летний кубок» по хоккею

В Туле разыграют «Летний кубок» по хоккею

Соревнования пройдут на ледовой арене «Тропик».

23 и 24 августа в Туле пройдет предсезонный турнир — «Летний кубок» по хоккею с шайбой среди юношей 2007 года рождения. Соревнования организует и проводит региональная общественная организация «Спортивная Федерация по хоккею Тульской области (РОО «СФХТО») при поддержке регионального комитета по спорту.

На соревнования съедутся команды из таких городов: Москва, Рязань, Калуга, Алексин.
Тулу на турнире представит хоккейный клуб «Тигры».
Команды, занявшие 1−3 места, получат кубки, грамоты, медали. По итогам турнира памятными призами будут награждены: лучший вратарь, лучший нападающий, лучший защитник, лучший бомбардир.

Соревнования пройдут на ледовой арене «Тропик» (ул. Демьянова, 26-б). Вход на все матчи свободный.
 
Приходите поддержать тульских спортсменов! Расписание матчей можно посмотреть в группе «Тропика» ВКонтакте или узнать по телефону 71−05−25.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:55 0
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