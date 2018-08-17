В Туле разыграют «Летний кубок» по хоккею

23 и 24 августа в Туле пройдет предсезонный турнир — «Летний кубок» по хоккею с шайбой среди юношей 2007 года рождения. Соревнования организует и проводит региональная общественная организация «Спортивная Федерация по хоккею Тульской области (РОО «СФХТО») при поддержке регионального комитета по спорту.



На соревнования съедутся команды из таких городов: Москва, Рязань, Калуга, Алексин.

Тулу на турнире представит хоккейный клуб «Тигры».

Команды, занявшие 1−3 места, получат кубки, грамоты, медали. По итогам турнира памятными призами будут награждены: лучший вратарь, лучший нападающий, лучший защитник, лучший бомбардир.



Соревнования пройдут на ледовой арене «Тропик» (ул. Демьянова, 26-б). Вход на все матчи свободный.