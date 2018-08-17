На тазах и стиральных досках: на тульской набережной замечен необычный оркестр

«Оркестр Канифоль» из Тулы пишет авторские песни и готов «гордо нести корыто на площадки нашего города».

Команда тульских музыкантов-энтузиастов — Илья Алексеев, Ира и Денис Крыськив — создали в нашем городе необычное трио «Оркестр канифоль». Ребята играют блюз, кантри, регтайм и скиффл. Как признаются сами музыканты, неотъемлемый элемент их творчества — «щепотка родного раздолбайства».

Скиффл — это сочетание фолка и диксиленда. Следуя правилам этого музыкального направления, «Оркестр канифоль» использует необычные инструменты — стиральную доску, контратаз и казу. На счету ребят уже несколько синглов, и останавливаться на достигнутом они не собираются:

– Такого раньше не бывало в наших краях, и мы готовы гордо нести корыто на площадки нашего города, — говорится в официальной группе оркестра в соцсетях.

Каждое воскресенье музыканты устраивают открытые репетиции на набережной у стен кремля.

Также на своей странице ВКонтакте музыканты приглашают в свою группу единомышленников. При этом всем премудростям игры на необычных инструментах обещают научить:

– Ты смелый, ловкий, умелый, а джунгли не зовут?

Тебе некуда потратить свободное время или прокрастинация уже не греет?

У тебя есть желание поиграть с нами?

Пиши нам друг или подруга прямо в ЛС. Инструмент выдадим, играть научим!