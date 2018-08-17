В Туле появился указатель к мемориалу «Тулякам, ушедшим в бессМЕТРие»

И это очень печально.

Эксперт общественной палаты и автор проекта «Орфосвинство и идеомаркетинг» Андрей Бондаренко прислал нам замечательный пример невнимательности тех, кто отвечает за надписи на дорожных указателях.

Напротив Тульского государственного педагогического университета уже давно красуется указатель на мемориал «Тулякам, ушедшим в бессметрие». На первый взгляд всё правильно, но если внимательно присмотреться…

Вообще подобные казусы с тульскими указателями и аншлагами не редкость. Например, в апреле в нашем городе появились улицы Розы Люксзембург и Толстова. Что ж, со всеми случается (нам ли не знать).

Если вы сами обнаружили какие-либо нелепости в надписях на аншлагах и указателях – публикуйте свои фото в комментариях.