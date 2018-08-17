новости
новости
Регистрация
В Туле появился указатель к мемориалу «Тулякам, ушедшим в бессМЕТРие»

В Туле появился указатель к мемориалу «Тулякам, ушедшим в бессМЕТРие»

И это очень печально.

Эксперт общественной палаты и автор проекта «Орфосвинство и идеомаркетинг» Андрей Бондаренко прислал нам замечательный пример невнимательности тех, кто отвечает за надписи на дорожных указателях.

Напротив Тульского государственного педагогического университета уже давно красуется указатель на мемориал «Тулякам, ушедшим в бессметрие». На первый взгляд всё правильно, но если внимательно присмотреться…

Вообще подобные казусы с тульскими указателями и аншлагами не редкость. Например, в апреле в нашем городе появились улицы Розы Люксзембург и Толстова. Что ж, со всеми случается (нам ли не знать).

 

Если вы сами обнаружили какие-либо нелепости в надписях на аншлагах и указателях – публикуйте свои фото в комментариях.

сегодня, в 15:20 +5
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
опечаткиошибкианшлагуказатель

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С 18 августа в Тульской области открывается сезон охоты на пернатую дичь
С 18 августа в Тульской области открывается сезон охоты на пернатую дичь
В Туле разыграют «Летний кубок» по хоккею
В Туле разыграют «Летний кубок» по хоккею
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.