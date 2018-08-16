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25 августа в Туле пройдет «Ночь кино»
Фото из архива Myslo.

25 августа в Туле пройдет «Ночь кино»

Гостей мероприятия ждут конкурсы, концерт, мастер-класс и, конечно, показ отечественных фильмов.

В ночь на 26 августа в тульском кинотеатре «Майский» пройдет Всероссийская акция «Ночь кино – 2018».

Мероприятие пройдет на трех площадках кинотеатра: ретро-кинотеатр, открытая летняя киноплощадка и площадка в лофте чилаут.

С 17.00 до 0.00 для гостей «Ночи кино – 2018» будут организованы просмотры российских кинолент и мультипликационных фильмов, викторина «Внимательный зритель», мастер-класс директора «КароПродакшн» Юрия Обухова, фестиваль уличного кино, концерт известного тульского кавер-бенда «БомбаЛей-ла», запуск светящихся воздушных шаров, викторины и конкурсы с призами, а также кинокафе.

Вход на все мероприятия свободный.

Ретро-кинотеатр «Майский»: ул. 9 Мая, 1-а, 1-б, тел. 70-43-59.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:45 +2
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Ретрокинотеатр МайскийТула

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