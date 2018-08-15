На матч ЦСКА — «Арсенал» назначена судейская бригада
Главный арбитр – петербуржец Владислав Безбородов.
В субботу, 18 августа, в Москве состоится матч ЦСКА — «Арсенал». Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Российский футбольный союз.
Ассистенты судьи: Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир). Резервный судья — москвич Алексей Николаев. Инспектором назначен Юрий Баскаков из Московской области.
Матч начнется в 16.30.
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