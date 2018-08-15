На матч ЦСКА — «Арсенал» назначена судейская бригада

В субботу, 18 августа, в Москве состоится матч ЦСКА — «Арсенал». Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Ассистенты судьи: Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир). Резервный судья — москвич Алексей Николаев. Инспектором назначен Юрий Баскаков из Московской области.

Матч начнется в 16.30.