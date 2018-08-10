Туляков приглашают на вечер чир-спорта

Он состоится на территории Тульского кремля.

Федерация чир-спорта Тульской области, региональное отделение Федерации спортивной хореографии России, клуб «Астра» приглашают всех желающих принять участие в большом празднике.

13 августа с 18.00 до 20.30 в кремле на территории молодежного пространства «Газон» состоится вечер чир-спорта и чирлидинга, мажореток и батон-твирлинга.

В программе:

18.00−20.00

фотосессии и селфи в стиле мажоретки и чирлидеры,

мастер-класс по разучиванию массового танца с помпонами, флагами и батонами,

выступления тульских спортсменов, конкурсы и розыгрыши призов.

19.30−20.30

все желающие смогут поучаствовать в съемке массового танца для видеоролика о проекте «Газон» и Федерации чир-спорта.

Один из организаторов мероприятия — МЦ «Родина».