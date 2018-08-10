новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на вечер чир-спорта

Туляков приглашают на вечер чир-спорта

Он состоится на территории Тульского кремля.

Федерация чир-спорта Тульской области, региональное отделение Федерации спортивной хореографии России, клуб «Астра» приглашают всех желающих принять участие в большом празднике.
 
13 августа с 18.00 до 20.30 в кремле на территории молодежного пространства «Газон» состоится вечер чир-спорта и чирлидинга, мажореток и батон-твирлинга.
 

 
В программе:
 
18.00−20.00
  • фотосессии и селфи в стиле мажоретки и чирлидеры,
  • мастер-класс по разучиванию массового танца с помпонами, флагами и батонами,
  • выступления тульских спортсменов, конкурсы и розыгрыши призов.
19.30−20.30
  • все желающие смогут поучаствовать в съемке массового танца для видеоролика о проекте «Газон» и Федерации чир-спорта.
Один из организаторов мероприятия — МЦ «Родина».
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:21 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
чир-спортмажоретки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Музей «Тульские древности» отметит День археолога вместе с туляками
Музей «Тульские древности» отметит День археолога вместе с туляками
За увольнение пожилых сотрудников могут ввести уголовную ответственность
За увольнение пожилых сотрудников могут ввести уголовную ответственность
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.