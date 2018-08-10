Музей «Тульские древности» отметит День археолога вместе с туляками

15 августа музей «Тульские древности» приглашает отметить один из самых романтичных праздников в году.

В День археолога, 15 августа, туляки смогут прикоснуться к профессии, интерес и уважение к которой будет всегда. Начало в 13.00.

Посетителей ждет радушный прием и увлекательное знакомство с археологическими находками в экспозициях «Тульских древностей». В этот день здесь можно попробовать свои силы в викторине и узнать о том, как изучают тульский край и какие открытия удалось сделать в последние годы, собрать археолога в экспедицию и подержать в руках предметы, которым несколько сотен лет.

Праздник украсит мастер-класс от Екатерины Зерновой. Она предложит попробовать свои силы в пескографии. Отказавшись на время от красок, посетители цветным песком нарисуют древнюю крепость. Начало мастер-класса — в 14.00.

Вход свободный.

Рекомендованный возраст – 3+.