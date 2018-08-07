новости
новости
Регистрация
В тульском кафе «Тарелка» прокомментировали отравление посетителей

В тульском кафе «Тарелка» прокомментировали отравление посетителей

Сотрудники точки общепита сдают анализы, возбудитель пока не найден.

Myslo пообщался с сотрудниками кафе «Тарелка», в котором накануне отравились восемь человек. По словам представителей точки общепита, пока неизвестно, как люди могли отравиться.

– Возбудитель мог попасть с продуктами (мы проверяем сейчас всех поставщиков) либо кто-то из сотрудников кафе заболел и стал переносчиком, — сообщил представитель кафе.

В настоящее время в «Тарелке» проводится дезинфекция. Кроме того, все сотрудники кафе в срочном порядке сдают анализы, даже стажеры и экспедиторы. Завтра утром — следующая партия работников пойдет на обследование.

Сроки готовности анализов — три дня. По смывам, отправленным в лабораторию Роспотребнадзором, результатов ждут в течение недели. К слову, смывы в кафе брали откуда только можно: в кухне, с оборудования, приборов, посуды, униформы работников.

Как сообщили в «Тарелке», у всех заболевших разные симптомы: тошнота, температура. Диагноза тоже пока нет.

«Суда пока не было, мы приостановили деятельность кафе самостоятельно, чтобы не дать распространиться инфекции», – сообщили в кафе.

 

Напомним, 6 августа восемь посетителей кафе «Тарелка» в ЦПКиО слегли с острой кишечной инфекцией. Пятеро госпитализированы, по некоторым данным, с подозрением на острый гастроэнтерит.

Роспотребнадзор нашел в кафе многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении виновных лиц, работа кафе приостановлена, дело передано в суд.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:33 +3
Другие статьи по темам
Событие
кафе ТарелкаотравлениеРоспотребнадзоркишечная инфекция
Место
ТулаЦПКиО

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Работа светофоров в Пролетарском районе Тулы восстановлена
Работа светофоров в Пролетарском районе Тулы восстановлена
Туляки завоевали девять медалей в соревнованиях по легкой атлетике
Туляки завоевали девять медалей в соревнованиях по легкой атлетике
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.