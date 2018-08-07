В тульском кафе «Тарелка» прокомментировали отравление посетителей

Myslo пообщался с сотрудниками кафе «Тарелка», в котором накануне отравились восемь человек. По словам представителей точки общепита, пока неизвестно, как люди могли отравиться.

– Возбудитель мог попасть с продуктами (мы проверяем сейчас всех поставщиков) либо кто-то из сотрудников кафе заболел и стал переносчиком, — сообщил представитель кафе.

В настоящее время в «Тарелке» проводится дезинфекция. Кроме того, все сотрудники кафе в срочном порядке сдают анализы, даже стажеры и экспедиторы. Завтра утром — следующая партия работников пойдет на обследование.

Сроки готовности анализов — три дня. По смывам, отправленным в лабораторию Роспотребнадзором, результатов ждут в течение недели. К слову, смывы в кафе брали откуда только можно: в кухне, с оборудования, приборов, посуды, униформы работников.

Как сообщили в «Тарелке», у всех заболевших разные симптомы: тошнота, температура. Диагноза тоже пока нет.

«Суда пока не было, мы приостановили деятельность кафе самостоятельно, чтобы не дать распространиться инфекции», – сообщили в кафе.

Напомним, 6 августа восемь посетителей кафе «Тарелка» в ЦПКиО слегли с острой кишечной инфекцией. Пятеро госпитализированы, по некоторым данным, с подозрением на острый гастроэнтерит.