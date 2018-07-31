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Туляк завоевал серебро на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров

Туляк завоевал серебро на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров

Джамал Гамзатханов выступал в весовой категории 100+.

В Берлине прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров. В соревнованиях приняли участие 528 спортсменов до 21 года из 38 стран Европы, Азии, Африки, Америки и Австралии.

Туляк Джамал Гамзатханов выступал в весовой категории 100+. Наш спортсмен победил соперников из Азербайджана, Великобритании, Грузии. В финале Джамал уступил россиянину Кемалу Каитову (Челябинск), завоевал серебряную медаль.

Тренеры туляка — Грызлов Д. А., Борзыкин С. Н., Андреева А. И.

Сборная России победила в общекомандном зачете. На ее счету три золота, два серебра и три бронзы. На втором месте — команда из Германии, на третьем — Казахстан.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:46 +2
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