Туляк завоевал серебро на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров

В Берлине прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров. В соревнованиях приняли участие 528 спортсменов до 21 года из 38 стран Европы, Азии, Африки, Америки и Австралии.

Туляк Джамал Гамзатханов выступал в весовой категории 100+. Наш спортсмен победил соперников из Азербайджана, Великобритании, Грузии. В финале Джамал уступил россиянину Кемалу Каитову (Челябинск), завоевал серебряную медаль.

Тренеры туляка — Г рызлов Д. А. , Борзыкин С. Н. , Андреева А. И.

Сборная России победила в общекомандном зачете. На ее счету три золота, два серебра и три бронзы. На втором месте — команда из Германии, на третьем — Казахстан.