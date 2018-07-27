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В Тульской области прошел этап ралли по пересеченной местности «Шелковый путь»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области прошел этап ралли по пересеченной местности «Шелковый путь»

Финиш заключительного этапа состоялся в Москве на Красной площади.

27 июля в Воловском районе состоялся технический финиш седьмого скоростного этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь», организованный при поддержке правительства Тульской области.

Соревнования проходили на пересеченной местности на территории нескольких регионов России. Рано утром участники марафона выехали из Липецкой области и уже в 10.00 первые экипажи финишировали в Воловском районе на участке 272-й км автодороги М-4.  Длина трассы составила 120 километров.

Для желающих увидеть гонку были созданы зрительские зоны. На финише спортсменов встречали с караваем и тульскими пряниками.

В классе легковых автомобилей на территории «Шелкового пути» в Тульской области первым финишировал экипаж фаворита гонки Нассера Аль-Аттии из Катара. Вторым пришел гонщик из Саудовской Аравии, на третьем месте — итальянский экипаж. Россияне в этом классе оказались лишь четвертыми.

Зато в зачете среди грузовиков российской команде «КамАЗ-мастер» не было равных. Первым пришел экипаж Андрея Каргинова, лидировавший после шестого этапа. Затем финишировали Айрат Мардеев и другие российские гонщики.

На финише участников приветствовал Владимир Чагин, в прошлом многократный победитель «Шелкового пути», а ныне руководитель ралли-марафона.

Всем победителям гонок вручили памятные сувениры от правительства Тульской области – пряник и самовар.

Затем экипажи отправились в Москву. Финиш заключительного этапа состоялся на Красной площади.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 22:23 +2
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