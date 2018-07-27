Тульский «Арсенал» подписал трех игроков

Фото пресс-службы "Арсенала".

ПФК «Арсенал» заключил соглашения с тремя новыми футболистами. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

24-летний голкипер Егор Шамов выступал за клубы ПФЛ «Биолог- Новокубанск» и брянское «Динамо», в сезоне ФНЛ-2017/18 защищал ворота владивостокского «Луча-Энергии». Контракт заключен по схеме «2+1».

21-летний защитник Артем Сокол является воспитанником московского «Спартака», в прошлом сезоне сыграл 30 матчей и забил 1 мяч в ФНЛ за «Спартак-2». Играет за молодежную сборную России.

20-летний полузащитник Даниил Лесовой является воспитанником школы киевского «Динамо». В минувшем сезоне играл в первом дивизионе за «Зенит-2». В «Арсенале» хавбек будет выступать на условиях аренды.

Егор Шамов получил в «Арсенале» № 50, Артем Сокол будет играть под № 33, Даниил Лесовой — под № 22.