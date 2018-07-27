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7 августа в Туле будут распродавать изъятые за долги квартиры и землю

7 августа в Туле будут распродавать изъятые за долги квартиры и землю

На торги выставлено недвижимое заложенное имущество на сумму 20 млн 453 тыс. рублей. Это земельные участки, квартиры.

Судебные приставы-исполнители в рамках исполнения исполнительных документов накладывают арест на различные категории имущества, принадлежащего должникам, в целях дальнейшей его реализации.

Арест имущества побуждает должников к исполнению требований исполнительных документов и, как следствие, является эффективным средством повышения исполнения судебных актов и актов иных органов даже в том случае, когда имущество в конечном итоге на реализацию не передается.

УФССП России по Тульской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество на реализацию в межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 7 августа 2018 года в 12.00 по адресу: Тула, ул. Сойфера, 16.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:31 +1
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