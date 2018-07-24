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Туляков приглашают принять участие в фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Туляков приглашают принять участие в фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Прием работ завершится 9 сентября.

Федеральное агентство по делам национальностей объявило о старте II Международного фотоконкурса «Русская цивилизация».

Цель конкурса — показать русскую цивилизацию как переплетение культур и традиций народов, говорящих на русском языке вне зависимости от точки на карте мира, где они проживают.

В прошлом году участниками фотопроекта стали более 1 800 человек из 28 стран мира: России, Беларуси, Украины, США, Италии, Германии, Испании, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Таиланда и Чили.

Для участия в конкурсе необходимо до 9 сентября загрузить свои авторские снимки на сайт. Каждый участник может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях:

  • Уникальная природа;
  • Лица и поколения;
  • Традиции большой страны;
  • Архитектура и скульптура;
  • Народное творчество.

Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет.

Все работы будет оценивать жюри, в состав которого вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится в конце сентября 2018 года в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.

Подробности на сайте конкурса.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:24 0
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Всероссийский фотоконкурсРусская цивилизациятуляков приглашают принять участие

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