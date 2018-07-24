Туляков приглашают принять участие в фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Федеральное агентство по делам национальностей объявило о старте II Международного фотоконкурса «Русская цивилизация».

Цель конкурса — показать русскую цивилизацию как переплетение культур и традиций народов, говорящих на русском языке вне зависимости от точки на карте мира, где они проживают.

В прошлом году участниками фотопроекта стали более 1 800 человек из 28 стран мира: России, Беларуси, Украины, США, Италии, Германии, Испании, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Таиланда и Чили.

Для участия в конкурсе необходимо до 9 сентября загрузить свои авторские снимки на сайт. Каждый участник может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях:

Уникальная природа;

Лица и поколения;

Традиции большой страны;

Архитектура и скульптура;

Народное творчество.

Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет.

Все работы будет оценивать жюри, в состав которого вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится в конце сентября 2018 года в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.

Подробности на сайте конкурса.