Туляков приглашают принять участие в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
Прием работ завершится 9 сентября.
Федеральное агентство по делам национальностей объявило о старте II Международного фотоконкурса «Русская цивилизация».
Цель конкурса — показать русскую цивилизацию как переплетение культур и традиций народов, говорящих на русском языке вне зависимости от точки на карте мира, где они проживают.
В прошлом году участниками фотопроекта стали более 1 800 человек из 28 стран мира: России, Беларуси, Украины, США, Италии, Германии, Испании, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Таиланда и Чили.
Для участия в конкурсе необходимо до 9 сентября загрузить свои авторские снимки на сайт. Каждый участник может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях:
- Уникальная природа;
- Лица и поколения;
- Традиции большой страны;
- Архитектура и скульптура;
- Народное творчество.
Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет.
Все работы будет оценивать жюри, в состав которого вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.
Награждение победителей состоится в конце сентября 2018 года в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.
Подробности на сайте конкурса.