Тульские легкоатлеты стали чемпионами России

Фото: vk.com/rusaf_official. На фото по центру – туляк Александр Ефимов.

В Казани с 19 по 22 июля проходил чемпионат России по легкой атлетике. Тульские спортсмены завоевали на этих стартах четыре медали.

Подопечная тренера Натальи Ковтун Кристина Хорошева сначала завоевала серебро в беге на 100 м, а затем с результатом 23,17 с смогла выиграть золото на двухсотметровке.

Ученик Вячеслава Маринова Александр Ефимов в финальном забеге на 200 м, как и на Кубке России, в упорной борьбе одержал победу победу. Его результат — 20,81 секунды. Он на одну сотую опередил серебряного призера.

Еще одна воспитанница Вячеслава Маринова Екатерина Реньжина, несмотря на травму, вышла на старт финала 400 м и смогла завоевать серебряную медаль с результатом 52,14 с.