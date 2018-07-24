Фото: vk.com/rusaf_official. На фото по центру – туляк Александр Ефимов.
Тульские легкоатлеты стали чемпионами России
Поздравляем Кристину Хорошеву и Александра Ефимова.
В Казани с 19 по 22 июля проходил чемпионат России по легкой атлетике. Тульские спортсмены завоевали на этих стартах четыре медали.
Подопечная тренера Натальи Ковтун Кристина Хорошева сначала завоевала серебро в беге на 100 м, а затем с результатом 23,17 с смогла выиграть золото на двухсотметровке.
Ученик Вячеслава Маринова Александр Ефимов в финальном забеге на 200 м, как и на Кубке России, в упорной борьбе одержал победу победу. Его результат — 20,81 секунды. Он на одну сотую опередил серебряного призера.
Еще одна воспитанница Вячеслава Маринова Екатерина Реньжина, несмотря на травму, вышла на старт финала 400 м и смогла завоевать серебряную медаль с результатом 52,14 с.
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