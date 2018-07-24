В Туле открылась выставка «1030 лет Крещения Руси. Образы России»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В экспозицию вошли работы греческого фотохудожника и русских живописцев, созданные в XX-XXI веках.

24 июля в тульском Выставочном зале открылась выставка «1030 лет Крещения Руси. Образы России». В основе выставки фотографии святой горы Афон, сделанные греческим фотохудожником Костасом Асимисом. Впервые посетив это сакральное место в 1984 году, он до сих пор продолжает вести фотохронику жизни и быта монастырей.

Часть экспозиции составили работы русских художников, написанные в последнее столетие. Все они посвящены красоте и величию православных святынь России.

Особое внимание уделено иконам. Гости увидят иконописные шедевры XIX века и современных мастеров — те образы, которые были особенно почитаемы в России: Троица, Господь Вседержитель, Богородица, Иоанн Предтеча, Николай Чудотворец, преподобный Сергий Радонежский, Георгий Победоносец. Также на выставке представлены великолепные образцы церковного шитья и архиерейское облачение, предоставленные Церковно-археологическим кабинетом Тульской духовной семинарии.

На торжественной церемонии открытия выставки региональный заместитель министра культуры Ирина Иванова отметила, что День Крещения Руси подчеркивает значение духовного начала в укреплении государственности, отдает благодарную дань Русской Православной Церкви в становлении и развитии многонационального Российского государства.

Выставка будет работать до 24 августа. Возрастное ограничение: 6+.

Выставочный зал: Тула, Красноармейский проспект, 16, тел. 8 (4872)56-09-92.

Режим работы: вт., ср., вс. с 10.00 до 18.00,

чт.-сб. с 10.00 до 20.00,

выходной — понедельник.

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