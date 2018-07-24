Туляк наворовал зеркал с дорогих иномарок на 3,5 млн рублей

24 июля Советский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю Тулы. Он был признан виновным в совершении сразу 80 преступлений: 51 из них предусмотрено частью 1 ст. 158 УК РФ (кража), еще 29 — пунктом «в» части 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Суд установил, что с августа 2017 по март 2018 года туляк украл 80 зеркальных элементов с зеркал заднего вида. Известно, что машины, с которых преступник снимал зеркала, находились на придомовой территории, а не на охраняемых стоянках. Суд оценил ущерб, причиненный потерпевшим, в сумму свыше 3,5 млн рублей.

Туляку назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.