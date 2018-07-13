новости
новости
Регистрация
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с командой Леонида Слуцкого
Фото пресс-службы "Арсенала".

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с командой Леонида Слуцкого

Матч завершился со счетом 2:2.

Проигрывая с разницей в два мяча, футболисты тульского «Арсенала» ушли от поражения в спарринге с командой экс-тренера сборной России Леонида Слуцкого. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Обзор матча:

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал матч:

 

«Арсенал» — «Витесс» Арнем, Нидерланды — 2:2 (0:2)

13 июля. Австрия. Филлах, стадион «Грамд». Судья Эдин Омерходжич (Австрия).

Голы: Линссен (18, 0:1), Костадинов (29, в свои ворота, 0:2), Берхамов (82, с пенальти, 1:2), Мингазов (87, 2:2).

«Арсенал»: Нигматуллин (Шамов, 76), Беляев (Григалава, 46), Денисов (Александров, 73), Хагуш, Комбаров (Сокол, 60), Костадинов (Лесовой, 46), Берхамов, Чаушич (Мингазов, 73), Горбатенко (Ивакин, 73), Ткачев (Крикуненко, 73), Кангва (Аджоев, 73).

«Витесс»: Эдуардо (Пасвеер, 46), Караваев (Карами, 73), Теландер (Ван дер Верф, 46), Кларк-Солтер, Бюттнер (Кларк, 73), Беро (Сереро, 46), Фоор, Беренс, Гонг (Брунс, 46), Матавж (Бюйтинк, 73), Линссен (Ван Берген, 73).

Сюжет: Арсенал
Тульский «Арсенал» раскрыл секреты подготовки команды
Спорт
Тульский «Арсенал» раскрыл секреты подготовки команды
вчера, в 16:40, 21 1165 2
«Арсенал»: минус Сунзу. А кто в плюсе?
Спорт
«Арсенал»: минус Сунзу. А кто в плюсе?
11 июля, в 16:43, 13 1739 3
Тульский «Арсенал» возродил ветеранский футбол
Спорт
Тульский «Арсенал» возродил ветеранский футбол
10 июля, в 16:16, 12 866 1
Игрок «Арсенала» Сунзу перешел в «Метц»
Спорт
Игрок «Арсенала» Сунзу перешел в «Метц»
10 июля, в 11:55, 7 877 2
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 23:16 +1
Другие статьи по темам
Люди
Олег КононовЛеонид Слуцкий
Место
Тула
Прочее
Арсеналсборы Арсенала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В массовом ДТП под Тулой пострадали пять человек
В массовом ДТП под Тулой пострадали пять человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.