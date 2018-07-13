Тульский «Арсенал» сыграл вничью с командой Леонида Слуцкого

Фото пресс-службы "Арсенала".

Проигрывая с разницей в два мяча, футболисты тульского «Арсенала» ушли от поражения в спарринге с командой экс-тренера сборной России Леонида Слуцкого. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Обзор матча:

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал матч:

«Арсенал» — «Витесс» Арнем, Нидерланды — 2:2 (0:2)

13 июля. Австрия. Филлах, стадион «Грамд». Судья Эдин Омерходжич (Австрия).

Голы: Линссен (18, 0:1), Костадинов (29, в свои ворота, 0:2), Берхамов (82, с пенальти, 1:2), Мингазов (87, 2:2).

«Арсенал»: Нигматуллин (Шамов, 76), Беляев (Григалава, 46), Денисов (Александров, 73), Хагуш, Комбаров (Сокол, 60), Костадинов (Лесовой, 46), Берхамов, Чаушич (Мингазов, 73), Горбатенко (Ивакин, 73), Ткачев (Крикуненко, 73), Кангва (Аджоев, 73).

«Витесс»: Эдуардо (Пасвеер, 46), Караваев (Карами, 73), Теландер (Ван дер Верф, 46), Кларк-Солтер, Бюттнер (Кларк, 73), Беро (Сереро, 46), Фоор, Беренс, Гонг (Брунс, 46), Матавж (Бюйтинк, 73), Линссен (Ван Берген, 73).