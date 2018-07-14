Туляки засняли выброс в районе «Тулачермета»

Местные жители, бывшие работники местных предприятий, рассказывают, что такие выбросы делает аглофабрика. По словам работников, «лисьи хвосты» чаще всего появляются над заводом именно по утрам в выходные. Одной из причин люди называют то, что именно в выходные природоохранные структуры не могут зафиксировать вредных выбросов: лаборатории по субботам и воскресеньям не работают!

Да и работников, могущих пострадать, на самих предприятиях по выходным меньше. А те, кто застают выбросы зимой, говорят, что на территории аглофабрики идет оранжевый снег.

Так и живем.