Туляки засняли выброс в районе «Тулачермета»
Жители Криволучья говорят, что оранжевый дым по выходным с утра на предприятии - обычное дело. У него и название есть специальное: «лисий хвост».
Субботним утром туляк Денис В. сфотографировал выброс на предприятии «Тулачермет».
- Это было около 7.30−8.00 утра 14 июля. Проезжая мимо завода, увидели выброс оранжевого дыма, и вряд ли его можно считать безопасным… Из-за дождя он стелился к низу и ветром его гнало в сторону стадиона «Металлург»…
Местные жители, бывшие работники местных предприятий, рассказывают, что такие выбросы делает аглофабрика. По словам работников, «лисьи хвосты» чаще всего появляются над заводом именно по утрам в выходные. Одной из причин люди называют то, что именно в выходные природоохранные структуры не могут зафиксировать вредных выбросов: лаборатории по субботам и воскресеньям не работают!
Да и работников, могущих пострадать, на самих предприятиях по выходным меньше. А те, кто застают выбросы зимой, говорят, что на территории аглофабрики идет оранжевый снег.
Так и живем.
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