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Тульский «Арсенал» раскрыл секреты подготовки команды
Фото пресс-службы «Арсенала».

Тульский «Арсенал» раскрыл секреты подготовки команды

Оказывается, с приходом Олега Кононова у футболистов появилась дополнительная мотивация. Рассказываем детали.

Тульский «Арсенал» сейчас находится на сборах в Австрии. Каждый день оружейники проводят по две тренировки. Так, в четверг, 12 июля, утром футболисты сначала полчаса отрабатывали фланговые передачи с завершением.

Затем главный тренер Олег Кононов разделил игроков на две группы. Первая приступила к работе в обороне, а вторая в составе Берхамова, Ткачева, Горбатенко, Чаушича и Комбарова под присмотром старшего тренера Сергея Кузнецова шлифовала удары со штрафных.

По условиям задания три футболиста, меньше всех поразившие ворота, должны были сделать серию кувырков. С первого же удара хорошую заявку на победу в этом упражнении сделал Горбатенко.

Пресс-служба тульского клуба рассказала, что с приходом в «Арсенал» Олега Кононова тренировки стали не только интенсивными, но и приобрели соревновательный характер.

На протяжении всех сборов футболисты имеют возможность получать баллы за удачное выполнение тех или иных упражнений, забитые мячи в матчах и победы в двухсторонних играх. Таким образом Олег Георгиевич дал игрокам дополнительную мотивацию, теперь каждая тренировка — это отдельный матч, где бороться нужно только за победу.

Набравшие максимальное количество баллов получают определенные привилегии от тренерского штаба.

10 футболистов, набравших наименьшее число очков, должны отвести команду в ресторан.

А перед каждым занятием административный и медицинский штабы и пресс-служба делают свой прогноз, тем самым участвуя в борьбе за баллы.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:40 +2
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