новости
новости
Регистрация
18 июля в Туле ожидаются перебои с водой

18 июля в Туле ожидаются перебои с водой

Холодной воды не будет по ряду адресов.

«Тулагорводоканал» сообщает, что в связи с профилактическими работами по подготовке к работе в зимних условиях на Масловско-Песоченском водозаборе 18 июля с 8.00 по 19 июля до 8.00 будет прекращена подача холодной воды в: 

  • южную часть Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
  • квартале, ограниченном  улицами:  пр. Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе,
  • д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе,
  • поселках: Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках,
  • д. Берники. воинский городок,
  • д. Барыково,
  • д. Алексеевка,
  • д. Ямны. 

В остальной части города – в Центральном, Советском, Привокзальном районах, в районе Зеленстроя, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово – будет пониженное давление холодной воды, местами перебои в водоснабжении.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:15 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
холодная водаперебои с водойТулагорводоканал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский «Арсенал» раскрыл секреты подготовки команды
Тульский «Арсенал» раскрыл секреты подготовки команды
В тульской деревне сгорел грузовик
В тульской деревне сгорел грузовик
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.