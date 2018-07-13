Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле на Зеленстрое сбили женщину
Она получила незначительные травмы.
Сегодня, 13 июля, в Туле на проспекте Ленина недалеко от дома №116 автомобиль «Рено» сбил пешехода. Как рассказали корреспонденту Myslo очевидцы, машина слегка зацепила пожилую женщину, от чего та упала.
Женщина получила незначительные травмы. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
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