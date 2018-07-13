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В Туле на Зеленстрое сбили женщину
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле на Зеленстрое сбили женщину

Она получила незначительные травмы.

Сегодня, 13 июля, в Туле на проспекте Ленина недалеко от дома №116 автомобиль «Рено» сбил пешехода. Как рассказали корреспонденту Myslo очевидцы, машина слегка зацепила пожилую женщину, от чего та упала.

Женщина получила незначительные травмы. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

сегодня, в 16:47 +1
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