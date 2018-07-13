Тульские велогонщики соревнуются за первенство региона: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

В Туле проходит первенство области по велоспорту на треке. В соревнованиях участвуют спортсмены 2002-2003, 2001 годов рождения и старше.

Исполнительный директор общественной организации «Федерация велосипедного спорта Тульской области» Юрий Владимирович Нестеров:

– Эти соревнования рассматриваем больше как подготовку к первенству России, которое пройдет 28 июля. Тульские спортсмены очень сильные. Мы всегда боремся за медали. Кстати, сегодня выступает Лиза Кречкина. Она очень перспективная спортсменка, хоть и занимается недавно. Пока технически не очень хорошо владеет велосипедом, но всё придет.

В первый день соревнований разыграли награды в гите на 200 м с ходу и в спринте. Безусловно, жара мешала велогонщикам выступать. Но у спортсменов такая профессия — стараться показывать свои лучшие результаты независимо от настроения, самочувствия и погоды.

Myslo пообщался с участниками соревнований.

Лиза Кречкина, 14 лет:

– Я занимаюсь велоспортом всего год. В первый день первенства я завоевала золото на 200 м с ходу и в спринте. Стать первой мне помогает мой «финишный кусок»: у меня не очень получается старт с места, но есть силы выложиться до конца.

Семья поддерживает меня в моем выборе, приходит поболеть за меня. Но для меня велоспорт пока больше хобби. Мне кажется, профессия спортсмена непостоянна, можно получить травму и больше не выступать.

Алексей Семеха, 24 года:

– Я стал вторым в 200 м с ходу, в спринте первым. Стать лучшим мне помогает тренер — заставляет меня не лодырничать! Я в велоспорте с 16 лет. У меня есть амбиции, некая спортивная злость. Хочется добиться более серьезных успехов, улучшить результаты. Самым серьезным достижением считаю третье место на «Большом призе Тулы».

В дальнейшем хочу стать тренером. Я попал в эту стихию, это моё, моя жизнь. Хочется продолжать. Если ты сильный, у тебя будет всё!

Победителями первого дня соревнований стали Александра Дикая (гит 200 м с/х, спринт; Алексей Носов (гит 200 м с/х); Алексей Семеха (спринт); Никита Крюченков (гит 200 м с/х), Никита Паршинцев (спринт); Елизавета Кречкина (гит 200 м с/х, спринт).