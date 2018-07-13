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Тульские велогонщики соревнуются за первенство региона: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Тульские велогонщики соревнуются за первенство региона: фоторепортаж

На турнир подали заявки около 150 спортсменов.

В Туле проходит первенство области по велоспорту на треке. В соревнованиях участвуют спортсмены 2002-2003, 2001 годов рождения и старше.

Исполнительный директор общественной организации «Федерация велосипедного спорта Тульской области» Юрий Владимирович Нестеров:

 

– Эти соревнования рассматриваем больше как подготовку к первенству России, которое пройдет 28 июля. Тульские спортсмены очень сильные. Мы всегда боремся за медали. Кстати, сегодня выступает Лиза Кречкина. Она очень перспективная спортсменка, хоть и занимается недавно. Пока технически не очень хорошо владеет велосипедом, но всё придет.

В первый день соревнований разыграли награды в гите на 200 м с ходу и в спринте. Безусловно, жара мешала велогонщикам выступать. Но у спортсменов такая профессия — стараться показывать свои лучшие результаты независимо от настроения, самочувствия и погоды.

Myslo пообщался с участниками соревнований.

Лиза Кречкина, 14 лет:

– Я занимаюсь велоспортом всего год. В первый день первенства я завоевала золото на 200 м с ходу и в спринте. Стать первой мне помогает мой «финишный кусок»: у меня не очень получается старт с места, но есть силы выложиться до конца.

Семья поддерживает меня в моем выборе, приходит поболеть за меня. Но для меня велоспорт пока больше хобби. Мне кажется, профессия спортсмена непостоянна, можно получить травму и больше не выступать.

Алексей Семеха, 24 года:

– Я стал вторым в 200 м с ходу, в спринте первым. Стать лучшим мне помогает тренер — заставляет меня не лодырничать! Я в велоспорте  с 16 лет. У меня есть амбиции, некая спортивная злость. Хочется добиться более серьезных успехов, улучшить результаты. Самым серьезным достижением считаю третье место на «Большом призе Тулы».

В дальнейшем хочу стать тренером. Я попал в эту стихию, это моё, моя жизнь. Хочется продолжать. Если ты сильный, у тебя будет всё!

 

Победителями первого дня соревнований стали Александра Дикая (гит 200 м с/х, спринт; Алексей Носов (гит 200 м с/х); Алексей Семеха (спринт); Никита Крюченков (гит 200 м с/х), Никита Паршинцев (спринт); Елизавета Кречкина (гит 200 м с/х, спринт).

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Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 1
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 2
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 3
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 4
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 5
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 6
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 7
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 8
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 9
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 10
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 11
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 12
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 13
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 14
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 15
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 16
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 17
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 18
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 19
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 20
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 21
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 22
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 23
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 24
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 25
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 26
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 27
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 28
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 29
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 30
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 31
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 32
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 33
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 34
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 35
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 36
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 37
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 38
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 39
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 40
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 41
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 42
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 43
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 44
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 45
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 46
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 47
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 48
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 49
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 50
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 51
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 52
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 53
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 54
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 55
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 56
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 57
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 58
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 59
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 60
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 61
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 62
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 63
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 64
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 65
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 66
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 67
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 68
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 69
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 70
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 71
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 72
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Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 75
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 76
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 77
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 78
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 79
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 80
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 81
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 82
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 83
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 84
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 85
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 86
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 87
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 88
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 89
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 90
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 91
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 92
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 93
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 94
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 95
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 96
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 97
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 98
Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 99
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Открытое первенство Тульской области по велоспорту на треке, Фото: 101
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:42 +4
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