Тульский «Арсенал» отвезет болельщиков в Москву на матч с ЦСКА

Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» организует поездку болельщиков в Москву на матч 29 тура РФПЛ с ЦСКА. Билеты можно приобрести в клубном магазине, который расположен в торговых рядах Тульского кремля, место №23.

Время работы: ежедневно с 10 до 19 часов. Стоимость — 500 рублей. В день матча билеты также будут продаваться в гостевой кассе на стадионе «ВЭБ-Арена».

Для поездки будут предоставлены комфортабельные автобусы. Цена поездки из Тулы в Москву и обратно составляет 900 рублей, включая билет на матч. Записаться на поездку можно в клубном магазине.

Отправление 6 мая в 12.00 от музея самоваров (Тула, ул. Менделеевская, 8). Обратно — сразу после матча.

Как стало известно Myslo, уже набраны четыре автобуса, осталось два свободных.

Напомним, матч ЦСКА — «Арсенал» состоится в воскресенье, 6 мая, в 19.00 в Москве.