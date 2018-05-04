В Ефремове из окна второго этажа выпал ребенок

Пятилетний мальчик находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Вечером 3 мая в Ефремове пятилетний мальчик выпал из окна второго этажа. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

Известно, что в момент происшествия в комнате находились мать мальчика и еще одна родственница, которые на некоторое время отвлеклись на другого ребенка.

С полученными травмами ребенок госпитализирован. По сообщению врачей, его жизни в настоящее время ничего не угрожает.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, похожий случай произошел вчера в Пролетарском районе Тулы. На улице Степанова из окна пятого этажа выпали двое детей — мальчик и девочка, 4 и 5 лет. Они находились в квартире вместе со своими матерями, которые приходятся друг другу сестрами. Детей госпитализировали в реанимационное отделение больницы имени Ваныкина.