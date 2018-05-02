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Туляки завоевали медали на турнире по настольному теннису

Туляки завоевали медали на турнире по настольному теннису

В нашей копилке три золота, три серебра и бронза.

В г. Клинцы Брянской области прошел международный лично-командный турнир по настольному теннису, посвященный памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Тульские спортсмены завоевали семь медалей. Так, у Даниила Антюфеева три золота и одно серебро, а у Александры Ковалевой — бронза и две серебряные медали.

Отметим, что второе место наши теннисисты заняли, выступая в паре. Даниил и Александра в финале уступили соперникам из Белоруссии.

Тренеры спортсменов: Ирина Потыльчак, Игорь Петрушин, Николай Болтоев.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:42 +2
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