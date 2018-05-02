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В Туле водитель «Опеля» попался пьяным за рулем

В Туле водитель «Опеля» попался пьяным за рулем

Ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение.

В Тульской области сотрудники Госавтоинспекции выявляют водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, ночью в Туле в Городском переулке возле дома № 17 инспекторы ДПС остановили автомобиль «Опель Астра», за рулем которого находился 24-летний житель посёлка Залесный Щёкинского района с явными признаками алкогольного опьянения.

От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался.

Как выяснилось, в сентябре 2014 года он уже подвергался административному наказанию по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Подобный случай произошел в Киреевске. Вечером на улице Горняков сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2114, под управлением ранее судимого за кражи 27-летнего жителя районного центра. У него также имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Было установлено, что в феврале текущего года он был подвергнут уголовному наказанию по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В настоящее время в полиции по данным фактам проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:44 0
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