2 мая за порядком в Туле проследит дежурный
Ответственным назначен Алексей Мазуров.
Сегодня, 2 мая, в Туле дежурит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления по Привокзальному территориальному округу администрации города Алексей Николаевич Мазуров.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34; (4872)47−20−37; 1391.
В обязанности дежурного по городу, в частности, входит круглосуточный мониторинг обстановки, сбор информации от ЕДДС, теплосетей, транспортников
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