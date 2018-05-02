2 мая за порядком в Туле проследит дежурный

Сегодня, 2 мая, в Туле дежурит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления по Привокзальному территориальному округу администрации города Алексей Николаевич Мазуров.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34; (4872)47−20−37; 1391.