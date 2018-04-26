В Тульской области мужчина избил знакомую гвоздодером и задушил ремнем

В одной из квартир по улице Л. Толстого в Щёкино было обнаружено тело проживавшей там 34-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

– Благодаря совместной согласованной работе сотрудников региональных управлений Следственного комитета и МВД России по подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний иностранный гражданин, находившийся в России на заработках, – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ.

По версии следствия, в ночь на 23 апреля во время совместного распития спиртных напитков между женщиной и ее двумя знакомыми, которые временно проживали в ее квартире, произошла ссора.

Мужчина несколько раз ударил хозяйку квартиры гвоздодером по голове и различным частям тела, а затем задушил шнуром от фена и ремнем.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

После этого мужчина и присутствовавшая при происходящем его знакомая собрали принадлежащее погибшей имущество, в том числе телевизор, ноутбук, бытовую технику, и с ним скрылись. По факту хищения также возбуждено уголовное дело.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.