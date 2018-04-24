Открыта продажа билетов на матч «Арсенал» – «Анжи»

Фото Алексея Пирязева.

28 апреля в 19.30 в Туле состоится матч «Арсенал» — «Анжи» (Махачкала). Болельщики могут приобрести билеты в кассах Центрального стадиона и на сайте оружейников.

Время работы касс:

24 апреля — 27 апреля: с 13.00 до 19.00

28 апреля: с 13.00 до 20.15

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам (контактный телефон 8−905−118−09−09, сотрудник ПФК «Арсенал» по работе с болельщиками Михаил Максимов).

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 8 (4872)-57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.