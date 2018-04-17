Тульский «Арсенал» объявляет набор юных футболистов

«Арсенал» приглашает юных футболистов 2001—2004 гг. р. принять участие в наборе в клубную академию.

Для участия в просмотре необходимо иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, медицинское заключение о допуске к занятиям футболом, выданное врачебно-физкультурным диспансером или терапевтом (педиатром), а также спортивную форму.

Кроме того, прислать анкету можно по адресу AcademyPFCArsenal@arsenaltula.ru. В ней нужно указать имя, фамилию, возраст, адрес и контактный телефон родителей.

Просмотр детей 2003 и 2004 г. р. состоится 28 апреля, а юношей 2001 и 2002 г. р. — 29 апреля.

Селекционный набор пройдет по адресу: Тула, улица Кутузова, 229 (стадион «Металлург»). Начало в 10 часов.

- Дорогие друзья, не упустите возможность стать частью клуба Премьер-лиги, с достоинством защищающего спортивную честь нашего региона. Дорога в большой футбол начинается с академии ПФК «Арсенал», где вы сможете повысить свой профессиональный уровень под руководством квалифицированных тренеров, — говорят в клубной пресс-службе.