новости
новости
Регистрация
18-летний алексинец заявил в полицию о несуществующем ограблении

18-летний алексинец заявил в полицию о несуществующем ограблении

Парень соврал полицейским, чтобы родственники не узнали, что тот перевел 15 тысяч рублей знакомому.

Следственный отдел МО МВД России «Алексинский» возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего парня по факту совершения заведомо ложного доноса (ч.1 ст. 306 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По версии следствия, 16 марта молодой человек, чтобы скрыть от родственников факт перевода 15 тысяч рублей своему знакомому, написал заявление в полицию, что якобы неустановленное лицо возле гипермаркета открыто похитило у него документы и деньги.

Однако по камерам видеонаблюдения полицейские выяснили, что подобного преступления не было.

Ход расследования по делу прокуратурой района взят на контроль.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:59 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьАлексин
Прочее
ложный доносуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU\.РФ приглашают на семейный IT-марафон
«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU\.РФ приглашают на семейный IT-марафон
Тульский «Арсенал» объявляет набор юных футболистов
Тульский «Арсенал» объявляет набор юных футболистов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.