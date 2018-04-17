18-летний алексинец заявил в полицию о несуществующем ограблении

Парень соврал полицейским, чтобы родственники не узнали, что тот перевел 15 тысяч рублей знакомому.

Следственный отдел МО МВД России «Алексинский» возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего парня по факту совершения заведомо ложного доноса (ч.1 ст. 306 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По версии следствия, 16 марта молодой человек, чтобы скрыть от родственников факт перевода 15 тысяч рублей своему знакомому, написал заявление в полицию, что якобы неустановленное лицо возле гипермаркета открыто похитило у него документы и деньги.

Однако по камерам видеонаблюдения полицейские выяснили, что подобного преступления не было.

Ход расследования по делу прокуратурой района взят на контроль.