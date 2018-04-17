Администрация Тулы: Газопровод в Ленинском установлен с нарушениями

Фото Алексея Пирязева.

Myslo писал о жалобах жителей ул. Восточная в поселке Ленинский на новый воздушный газопровод, который проходит прямо под ЛЭП 0.4 Кв.

Администрация провела проверку и прокомментировала сложившуюся ситуацию:

- В ходе комиссионного рассмотрения обращения ПАО «Межрегиональная распределительная компания центра и Приволжья» филиал «Тулаэнерго» ПО «Тульские электрические сети» были выявлены факты нарушения нормативно-технических требований и норм, допущенные при строительстве газопровода. Замечания направлены в адрес АО «Газпром газораспределение Тула» для устранения.

Напомним, с возведением новой трубы жители боролись почти год. Однако газовики уверяли, что никаких нарушений при постройке нет.