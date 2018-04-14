Молодежка «Арсенала» проиграла четвёртый матч подряд

Выездная встреча с «Краснодаром» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На стадионе академии «Краснодар» прошла встреча молодёжных составов тульского «Арсенала» и хозяев поля. Судил матч Сергей Осипов из Смоленска. Команды играли следующими составами:

«Краснодар»: Сафонов, Ивашин, Бородин (Текучев, 79), Мартынов, Бочко (Насонкин, 67), Голубев, Уткин (Сперцян, 83), Черников, Халназаров (Куражов, 73), Иван, Кутовой (Шершнев, 75).

«Арсенал»: Ушаков, Беляев, Родинков, Шустов, Веприков, Осипов, Ивакин, Аджоев (Лобзин, 46; Хлусевич, 87), Шолох (Буранов, 56), Максумов, Сикоев.

Голы: Черников (6, 1:0), Шолох (17, 1:1), Кутовой (54, 2:1), Ивашин (72, 3:1). Предупреждены: Аджоев (30), Осипов (42), Голубев (47), Шустов (81), Веприков (90+).

Краснодарцы уже выиграли двенадцать матчей из тринадцати и сейчас возглавляют таблицу первенства. К сожалению, встреча лидеров с «Арсеналом» закончилась не в пользу красно-жёлтых.

На шестой минуте Черников забил гол в ворота туляков, но уже через 11 минут Шолох сравнял счёт, загнав мяч под перекладину. Исход игры решился во втором тайме – хозяева поля укрепили свои позиции, забив два мяча с разницей в 18 минут. Молодежный «Арсенал» проиграл уже четвертый матч подряд.