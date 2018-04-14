Набережную Упы приводят в порядок после паводка

Фото: пресс-служба администрации Тулы

На набережной Упы выполняется сбор и вывоз летучего мусора, крупно-габаритного мусора. Во время паводка к берегам прибило несколько поваленных деревьев – сейчас рабочие проводят их распиловку и вывозят на утилизацию.

Также проводится подметание и влажная уборка пешеходных дорожек и тротуаров. В работах задействовано порядка 10 человек и четыре единицы техники.

А мы предлагаем вам ещё раз вспомнить самые яркие моменты весеннего паводка, запечатлённые фотокорами Myslo.