Сколько зарабатывают, чем владеют и на чём ездят чиновники тульского правительства

Самым состоятельным по итогам 2017 года стал замгубернатора Александр Сорокин, а самая маленькая зарплата – у руководителя областного Минприроды Юрия Панфилова.

Правительство Тульской области опубликовало официальные сведения о доходах и имуществе членов регионального кабмина за 2017 год.

Самая большая годовая зарплата у заместителя губернатора Александра Сорокина – 7010698 рублей. В собственности у него четыре земельных участка, два гаража, жилой дом площадью 368 кв. м. и доля в квартире площадью 81 кв. м. Ездит Александр Сорокин на пятилетнем Volkswagen Touareg.

Заработок председателя тульского правительства, первого зама губернатора Юрия Андрианова составил в 2017 году 6428301 рублей. В собственности у Юрия Михайловича числится участок под ИЖС, две квартиры, жилой дом площадью 272 квадрата и два внедорожника – BMW X5 2013 года выпуска и трехлетний Toyota Land Cruiser 200.

Заместитель губернатора Вячеслав Федорищев указал в отчётных документах две квартиры – одна в долевой, одна в индивидуальной собственности и доход в 4402396 рублей.

Министр внутренней политики и развития местного самоуправления Антон Агеев за 2017 год заработал 3086884 рублей. Он владеет однокомнатной квартирой и BMW Х 1 2009 года выпуска.

Доход заместителя председателя правительства Тульской области, министра молодежной политики Юлии Вепринцевой в 2017 году – 3740031 рублей. Юлия Владимировна владеет двумя земельными участками площадью по 1000 кв. м. каждый и тремя квартирами – две в совместной собственности, одна в индивидуальной. Транспортных средств у министра нет, зато её супруг, заработавший за год 690 тысяч рублей, владеет снегоболотоходом, маломерным судном, двумя Mitsubishi – Lancer и Pajero, а также прицепом.

В декларации заместителя губернатора Ирины Волковой – только квартира площадью 61 кв. м., а её зарплата составляет 4411738 рублей. Ещё один заместитель Алексея Дюмина Сергей Егоров заработал в 2017 году 6015891 рублей. Недвижимости он не имеет, а передвигается на BMW X5.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник отчитался о владении двумя долями – в комнате и квартире, автомобилем Volvo ХС60, 2013 года выпуска. Доход руководителя дорожного ведомства – 3030265 рублей.

Заместитель председателя правительства Тульской области – министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин владеет земельным участком в 1305 квадратных метров, жилым домом в 45 кв. м. и долей в квартире. Годовой заработок – 3912801 рубль.

Зампред правительства Марина Левина владеет однокомнатной квартирой, а её зарплата за 2017 год составила 3759866 рублей.

У министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области – директора департамента промышленной политики Дмитрия Ломовцева в собственности три квартиры, жилой дом. Ещё одним домом министр владеет на правах дольщика, а также имеет участок под ИЖС площадью 651 кв. м. В 2017 году Дмитрий Ломовцев заработал 3435942 рубля, из транспортных средств у него – десятилетний Mitsubishi Outlander.

Зампред правительства Тульской области – министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев владеет половиной двухкомнатной квартиры, внедорожниками Nissan Murano и Toyota Rav 4, а суммарный доход за прошлый год составляет 4085321 рубль.

Глава тульского Минобра Оксана Осташко задекларировала квартиру площадью 43 кв. м. Годовая зарплата министра – 3098354 рубля. А вот её супруг, заработавший за год 263067 рублей – владелец земельного участка под ИЖС на 2591 квадратов, жилого дома площадью 408 кв. м., автомобиля Toyota Prado, асфальтовой площадки, детского городка и даже теннисного корта.

У министра имущественных и земельных отношений Михаила Пантелеева в собственности – квартира в 86 кв. м. и Mercedes-Benz ML 350 4MATIC 2012 года выпуска. Зарплата за 2017 год составляет 4160310 рублей.

Министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов при самой скромной зарплате в региональном правительстве – 2933389 рублей, владеет двумя дорогими внедорожниками – новеньким BMW X5 и BMW X6, 2015 года выпуска.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков, заработавший 3245766 рублей, на правах дольщика владеет земельным участком и квартирой в 82 квадратных метра, а передвигается на Mitsubishi Outlander XL 2007 года выпуска.

Министр культуры Татьяна Рыбкина в 2017 году получила 3124269 рублей, владеет квартирой площадью 59 кв. м, а ездит на Nissan Juke.

Глава регионального Минздрава Андрей Третьяков задекларировал годовой доход в 4778767 рублей, а в собственности у него – земельный участок на 696 кв. м, однокомнатная квартира, и две машины – Chevrolet Niva и пятилетний представительский Mercedes-Benz S500.

Министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов в 2017 году заработал 3085327 рублей, владеет квартирой в 55 квадратных метров и Toyota Corolla 2013 года выпуска.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Элеонора Шевченко заработала 3177069 рублей, владеет однокомнатной квартирой и долей в квартире площадью 88 квадратных метров, а также легковым Mercedes-Benz С-180 2014 года выпуска.

Заместитель председателя правительства Тульской области Валерий Шерин задекларировал приусадебный участок в 5300 квадратных метров, гараж, доход в 3895366 рублей и двухлетний седан BMW 530d.

Министр финансов Владимир Юдин за год заработал 3082107 рублей, владеет долей в квартире, нежилым помещением в 74 квадратных метра, а также Nissan Х-Тrail 2015 года выпуска.

Заместитель Губернатора Тульской области – руководитель аппарата правительства Тульской области Галина Якушкина задекларировала доход в размере 4586477 рублей. Недвижимости и транспортных средств в собственности не имеет.

Как уточнили в пресс-службе правительства Тульской области, декларационная кампания ещё не завершена – полные сведения о доходах и имуществе сотрудниками органов исполнительной власти и аппарата правительства Тульской области, а также руководителями госучреждений должны быть представлены до 30 апреля.