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Тульские школьники и студенты приняли участие в городском фестивале профессий
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские школьники и студенты приняли участие в городском фестивале профессий

Мероприятие состоялось на базе ДК «Туламашзавод». Участники познакомились с работой 25 предприятий и образовательных организаций.

Мероприятие для тульской молодежи организовала общественная организация «TulaTeens» при поддержке городской администрации  и регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей.

В фестивале приняли участие 600 туляков, из которых более 350 - школьники, а также учителя, родители, студенты вузов и колледжей. Было развернуто 25 площадок тульских предприятий, колледжей и образовательных учреждений.

Участники фестиваля представили более 30 проектов – творческих, инженерных, экологических и краеведческих. Работы молодежи оценивали 17 приглашенных экспертов – сотрудники ведущих предприятий и ВУЗов Тулы, Москвы и Казани.

После защиты проектов и награждения лучших работ для взрослых участников фестиваля прошел круглый стол, посвященный современным методикам профориентации.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:34 0
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