новости
новости
Регистрация
В Тульскую область съехались сильнейшие юные хоккеисты
Фото Алексея Пирязева.

В Тульскую область съехались сильнейшие юные хоккеисты

В Новомосковске стартовал Кубок главы администрации МО по хоккею.

13 апреля в Тульской области стартовал Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею среди юношей 2005 года рождения. В наш регион съехались сильнейшие юные хоккеисты.

В турнире принимают участие шесть команд: новомосковская «Виктория», хантымансийская «Югра», альметьевский «Нефтяник», воронежский «Буран», «СКА» из Санкт-Петербурга и ЦСКА из Москвы.

На трибунах ледового дворца «Юбилейный» буквально яблоку негде было упасть! Пришли и самые юные болельщики, и любители хоккея постарше.

Особыми овациями болельщики встретили родную команду — ХК «Виктория» из Новомосковска, которая на днях вернулась триумфатором турнира «Золотая шайба». Это первая победа команды из Тульской области на таком уровне.

расписание матчей

Вход на турнир свободный. Не пропустите!

Галерея
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 1
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 2
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 3
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 4
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 5
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 6
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 7
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 8
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 9
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 10
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 11
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 12
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 13
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 14
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 15
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 16
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 17
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 18
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 19
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 20
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 21
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 22
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 23
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 24
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 25
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 26
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 27
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 28
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 29
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 30
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 31
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 32
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 33
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 34
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 35
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 36
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 37
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 38
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 39
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 40
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 41
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 42
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 43
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 44
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 45
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 46
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 47
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 48
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 49
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 50
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 51
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 52
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 53
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 54
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 55
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 56
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 57
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 58
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 59
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 60
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 61
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 62
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 63
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 64
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 65
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 66
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 67
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 68
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 69
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 70
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 71
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 72
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 73
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 74
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 75
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 76
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 77
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 78
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 79
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 80
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 81
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 82
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 83
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 84
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 85
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 86
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 87
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 88
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 89
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 90
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 91
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 92
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 93
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 94
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 95
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 96
Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею, Фото: 97
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:12 +4
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьНовомосковск
Прочее
ХК Викторияхоккейтурнир по хоккею

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульском клубе «Пряник» пройдет последний концерт перед закрытием
В Тульском клубе «Пряник» пройдет последний концерт перед закрытием
Фигурантка уголовного дела Екатерина Абросимова уволена из Тульской городской Думы
Фигурантка уголовного дела Екатерина Абросимова уволена из Тульской городской Думы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.