В Тульскую область съехались сильнейшие юные хоккеисты

Фото Алексея Пирязева.

В Новомосковске стартовал Кубок главы администрации МО по хоккею.

13 апреля в Тульской области стартовал Кубок главы администрации МО г. Новомосковск по хоккею среди юношей 2005 года рождения. В наш регион съехались сильнейшие юные хоккеисты.

В турнире принимают участие шесть команд: новомосковская «Виктория», хантымансийская «Югра», альметьевский «Нефтяник», воронежский «Буран», «СКА» из Санкт-Петербурга и ЦСКА из Москвы.

На трибунах ледового дворца «Юбилейный» буквально яблоку негде было упасть! Пришли и самые юные болельщики, и любители хоккея постарше.

Особыми овациями болельщики встретили родную команду — ХК «Виктория» из Новомосковска, которая на днях вернулась триумфатором турнира «Золотая шайба». Это первая победа команды из Тульской области на таком уровне.

расписание матчей

Вход на турнир свободный. Не пропустите!