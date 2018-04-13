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В Тульском клубе «Пряник» пройдет последний концерт перед закрытием

В Тульском клубе «Пряник» пройдет последний концерт перед закрытием

15 апреля в клубе выступит популярный украинский исполнитель T-fest. После этого «Пряник» закроется на реконструкцию.

У туляков есть последняя возможность побывать в одном из самых популярных ночных клубов города. 15 апреля в 19.00 в «Прянике» начнется концерт T-fest. Это последнее мероприятие, проводимое в клубе. Когда сюда вновь будут приглашать артистов, пока неизвестно: заведение закрывается на реконструкцию на неопределенный срок. 

Подробности в афише Myslo по ссылке.

справка myslo

T-fest – популярный молодежный исполнитель. Свою деятельность начинал с каверов на известных артистов, позже на парня обратил внимание немецкий рэпер Schokk и взялся за его продвижение. 

В музыкальных кругах о T-fest заговорили в начале 2017 года, после выпуска альбома «0372» и совместной работы со Скриптонитом. Дальше – больше: ротация на радио, выступления на масштабных площадках и фестивалях (к примеру, Big Love Show в Олимпийском), признание поклонников. Теперь исполнитель гастролирует по всей России. В Тулу он приедет впервые.

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 16:22 +1
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