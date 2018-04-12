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14 апреля туляки напишут «Тотальный диктант»

14 апреля туляки напишут «Тотальный диктант»

В Туле он пройдет на трех площадках.

Уже в эту субботу, 14 апреля, туляков приглашают написать «Тотальный диктант». Это ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку.

Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.

Автором текста для диктанта в этом году стала российская писательница Гузель Яхина.

В Туле «Тотальный диктант» пройдет на двух площадках: ТГПУ им. Л. Н. Толстого и в КЦ «Типография».

Зарегистрироваться можно здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:23 +3
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