ХК «Виктория» из Новомосковска выиграла Всероссийский турнир «Золотая шайба»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С 3 по 10 апреля в подмосковном Дмитрове проходил финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова . В турнире участвовали команды средней возрастной группы (12-13 лет) из 64 субъектов РФ.

Тульскую область представляла команда «Виктория» из Новомосковска. В финальном матче наши ребята в упорной борьбе обыграли ХК «Бобров» (г. Воронеж) со счетом 5:2. Это первая победа хоккейной команды из нашего региона в соревнованиях такого высокого уровня.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил хоккеистов и тренеров с победой.

– В финале наши юные спортсмены продемонстрировали высокое мастерство, командный дух и в напряженной борьбе отстояли честь Тульской области, — приводит слова губернатора пресс-служба регионального правительства.