ХК «Виктория» из Новомосковска выиграла Всероссийский турнир «Золотая шайба»
Поздравляем спортсменов!
С 3 по 10 апреля в подмосковном Дмитрове проходил финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» им.
Тульскую область представляла команда «Виктория» из Новомосковска. В финальном матче наши ребята в упорной борьбе обыграли ХК «Бобров» (г. Воронеж) со счетом 5:2. Это первая победа хоккейной команды из нашего региона в соревнованиях такого высокого уровня.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил хоккеистов и тренеров с победой.
– В финале наши юные спортсмены продемонстрировали высокое мастерство, командный дух и в напряженной борьбе отстояли честь Тульской области, — приводит слова губернатора пресс-служба регионального правительства.
Поздравление с победой нашей команды Алексею Дюмину передал министр