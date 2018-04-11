новости
новости
Регистрация
ХК «Виктория» из Новомосковска выиграла Всероссийский турнир «Золотая шайба»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

ХК «Виктория» из Новомосковска выиграла Всероссийский турнир «Золотая шайба»

Поздравляем спортсменов!

С 3 по 10 апреля в подмосковном Дмитрове проходил финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова. В турнире участвовали команды средней возрастной группы (12-13 лет) из 64 субъектов РФ.

Тульскую область представляла команда «Виктория» из Новомосковска. В финальном матче наши ребята в упорной борьбе обыграли ХК «Бобров» (г. Воронеж) со счетом 5:2. Это первая победа хоккейной команды из нашего региона в соревнованиях такого высокого уровня.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил хоккеистов и тренеров с победой.

– В финале наши юные спортсмены продемонстрировали высокое мастерство, командный дух и в напряженной борьбе отстояли честь Тульской области, — приводит слова губернатора пресс-служба регионального правительства.

Поздравление с победой нашей команды Алексею Дюмину передал министр спорта РФ Павел Колобков.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:04 +5
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьНовомосковск
Прочее
ХК Викториятурнир Золотая шайба

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет митинг в защиту бездомных животных
В Туле пройдет митинг в защиту бездомных животных
Тульские каратисты привезли с чемпионата Европы золото
Тульские каратисты привезли с чемпионата Европы золото
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.