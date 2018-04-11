новости
новости
Регистрация
В Туле пройдет митинг в защиту бездомных животных
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет митинг в защиту бездомных животных

Также планируется сбор кормов и других необходимых принадлежностей для волонтёрских подопечных.

14 апреля в Туле с 12.00 до 14.00 в Толстовском сквере состоится Всероссийский митинг за принятие закона об ответственном обращении с животными.

Планируется также сбор кормов и других необходимых принадлежностей для волонтёрских подопечных (игрушки, поводки, намордники, ошейники, миски, кастрюльки, коврики, подстилки, одеяла).

– Это шанс помочь не только делом, но и рассказать о том, что мы не просто предлагаем соцрекламу, а осознаём источник проблемы и знаем, как ее решить. Нужно заставить наши власти не только услышать нас, но и исполнять наши требования о принятии закона, оберегающего животных, — говорят организаторы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:21 +6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
митингмитинг в защиту животныхбездомные животные

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Инфографика: Что обязана делать ваша управляющая компания?
Инфографика: Что обязана делать ваша управляющая компания?
ХК «Виктория» из Новомосковска выиграла Всероссийский турнир «Золотая шайба»
ХК «Виктория» из Новомосковска выиграла Всероссийский турнир «Золотая шайба»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.