В Туле пройдет митинг в защиту бездомных животных

Фото из архива Myslo.

Также планируется сбор кормов и других необходимых принадлежностей для волонтёрских подопечных.

14 апреля в Туле с 12.00 до 14.00 в Толстовском сквере состоится Всероссийский митинг за принятие закона об ответственном обращении с животными.

Планируется также сбор кормов и других необходимых принадлежностей для волонтёрских подопечных (игрушки, поводки, намордники, ошейники, миски, кастрюльки, коврики, подстилки, одеяла).

– Это шанс помочь не только делом, но и рассказать о том, что мы не просто предлагаем соцрекламу, а осознаём источник проблемы и знаем, как ее решить. Нужно заставить наши власти не только услышать нас, но и исполнять наши требования о принятии закона, оберегающего животных, — говорят организаторы.