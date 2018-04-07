В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Побороться за медали приехали более 200 спортсменов.

7 апреля в манеже Центрального стадиона «Арсенал» открылись чемпионат и первенство Центрального федерального округа (ЦФО) по смешанному боевому единоборству (ММА).

Соревнования такого уровня по этому виду спорта в регионе проходят впервые.

Председатель комитета по спорту Тульской области Дмитрий Яковлев приветствовал собравшихся и поздравил со стартом соревнований от имени Губернатора Алексея Дюмина.

- Тула всегда была гостеприимной и дружелюбной. Мы очень рады, что чемпионат и первенство ЦФО проходят именно в Тульской области, - сказал Дмитрий Яковлев.

Председатель регионального комитета по спорту поблагодарил Федерацию ММА России за предоставленную почетную возможность проведения турнира в регионе, а также отметил работу организаторов чемпионата и первенства ЦФО - Тульской региональной общественной организации «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)».

Побороться за медали приехали более 200 спортсменов из большинства субъектов ЦФО. Наш регион представляют многократные победители и призеры всероссийских и межрегиональных соревнований. Сегодня состоялись первые состязания.

8 апреля пройдут полуфинальные и финальные поединки, в этот же день состоится церемония награждения победителей.