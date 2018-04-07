новости
новости
Регистрация
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству

Побороться за медали приехали более 200 спортсменов.

7 апреля в манеже Центрального стадиона «Арсенал» открылись чемпионат и первенство Центрального федерального округа (ЦФО) по смешанному боевому единоборству (ММА).

Соревнования такого уровня по этому виду спорта в регионе проходят впервые.

Председатель комитета по спорту Тульской области Дмитрий Яковлев приветствовал собравшихся и поздравил со стартом соревнований от имени Губернатора Алексея Дюмина.

- Тула всегда была гостеприимной и дружелюбной. Мы очень рады, что чемпионат и первенство ЦФО проходят именно в Тульской области, - сказал Дмитрий Яковлев.

Председатель регионального комитета по спорту поблагодарил Федерацию ММА России за предоставленную почетную возможность проведения турнира в регионе, а также отметил работу организаторов чемпионата и первенства ЦФО - Тульской региональной общественной организации «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)».

Побороться за медали приехали более 200 спортсменов из большинства субъектов ЦФО. Наш регион представляют многократные победители и призеры всероссийских и межрегиональных соревнований. Сегодня состоялись первые состязания.

8 апреля пройдут полуфинальные и финальные поединки, в этот же день состоится церемония награждения победителей.

Галерея
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству, Фото: 1
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству, Фото: 2
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству, Фото: 3
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству, Фото: 4
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству, Фото: 5
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству, Фото: 6
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству, Фото: 7
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству, Фото: 8
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству, Фото: 9
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству, Фото: 10
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству, Фото: 11
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству, Фото: 12
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству, Фото: 13
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству, Фото: 14
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству, Фото: 15
В Туле открылись чемпионат и первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству, Фото: 16
показать все фотографии
Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 20:00 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

"Арсенал" вырвал победу у "Уфы": 2:1
"Арсенал" вырвал победу у "Уфы": 2:1
В Туле открылся чемпионат Студенческой Хоккейной Лиги
В Туле открылся чемпионат Студенческой Хоккейной Лиги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.