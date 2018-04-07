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В Туле открылся чемпионат Студенческой Хоккейной Лиги
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылся чемпионат Студенческой Хоккейной Лиги

Юные хоккеисты встретились с легендами русского хоккея и получили уникальные подарки.

На ледовой арене «Тропик» состоялось торжественное открытие финального этапа Всероссийского тура чемпионата Студенческой Хоккейной Лиги сезона 2017−2018 года.

Юные хоккеисты получили уникальные подарки. Во время торжественного открытия областные команды по следж-хоккею «Ока» и «Тропик» получили из рук легенд российского хоккея Александра Якушева и Валерия Каменского клюшки, сделанные из древесины кремлевской новогодней ели с надписью «Россия — Олимпийский Чемпион 2018».

Тульская область стала первым регионом России, хоккеистам которого вручены клюшки, изготовленные в рамках проекта «Волшебство олимпийских побед». Проект реализует Московское областное отделение Всероссийского общества охраны природы при поддержке Управления делами Президента Российской Федерации. Такие же мероприятия пройдут и в других регионах страны.

Как отметил председатель экологической организации Тимур Усманов, выбор на Тулу пал не случайно: правительство региона прилагает огромные усилия по развитию спорта, в том числе хоккея. Поэтому уникальную клюшку — символ олимпийских побед — экологи передали и Губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

В финальном этапе соревнований встречают студенческие команды из Воронежа, Смоленска, Москвы и Тулы. Хозяева турнира — команда «Тропик» Тульского педагогического университета им. Л. Н. Толстого (ТГПУ). Наши студенты впервые участвуют в чемпионате СХЛ, выиграли два отборочных круга и благодаря этому привезли в Тулу финальный этап турнира.

В первом матче с командой Смоленской государственной академии физической культуры и туризма тульские хоккеисты одержали победу со счетом 6:1. Соревнования продлятся до 8 апреля.

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В Туле открылся чемпионат Студенческой Хоккейной Лиги, Фото: 1
В Туле открылся чемпионат Студенческой Хоккейной Лиги, Фото: 2
В Туле открылся чемпионат Студенческой Хоккейной Лиги, Фото: 3
В Туле открылся чемпионат Студенческой Хоккейной Лиги, Фото: 4
В Туле открылся чемпионат Студенческой Хоккейной Лиги, Фото: 5
В Туле открылся чемпионат Студенческой Хоккейной Лиги, Фото: 6
В Туле открылся чемпионат Студенческой Хоккейной Лиги, Фото: 7
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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 18:33 +1
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