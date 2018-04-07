В Туле открылся чемпионат Студенческой Хоккейной Лиги
Юные хоккеисты встретились с легендами русского хоккея и получили уникальные подарки.
На ледовой арене «Тропик» состоялось торжественное открытие финального этапа Всероссийского тура чемпионата Студенческой Хоккейной Лиги сезона 2017−2018 года.
Юные хоккеисты получили уникальные подарки. Во время торжественного открытия областные команды по следж-хоккею «Ока» и «Тропик» получили из рук легенд российского хоккея Александра Якушева и Валерия Каменского клюшки, сделанные из древесины кремлевской новогодней ели с надписью «Россия — Олимпийский Чемпион 2018».
Тульская область стала первым регионом России, хоккеистам которого вручены клюшки, изготовленные в рамках проекта «Волшебство олимпийских побед». Проект реализует Московское областное отделение Всероссийского общества охраны природы при поддержке Управления делами Президента Российской Федерации. Такие же мероприятия пройдут и в других регионах страны.
Как отметил председатель экологической организации Тимур Усманов, выбор на Тулу пал не случайно: правительство региона прилагает огромные усилия по развитию спорта, в том числе хоккея. Поэтому уникальную клюшку — символ олимпийских побед — экологи передали и Губернатору Тульской области Алексею Дюмину.
В финальном этапе соревнований встречают студенческие команды из Воронежа, Смоленска, Москвы и Тулы. Хозяева турнира — команда «Тропик» Тульского педагогического университета им.
В первом матче с командой Смоленской государственной академии физической культуры и туризма тульские хоккеисты одержали победу со счетом 6:1. Соревнования продлятся до 8 апреля.