В Туле открылся чемпионат Студенческой Хоккейной Лиги

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На ледовой арене «Тропик» состоялось торжественное открытие финального этапа Всероссийского тура чемпионата Студенческой Хоккейной Лиги сезона 2017−2018 года.

Юные хоккеисты получили уникальные подарки. Во время торжественного открытия областные команды по следж-хоккею «Ока» и «Тропик» получили из рук легенд российского хоккея Александра Якушева и Валерия Каменского клюшки, сделанные из древесины кремлевской новогодней ели с надписью «Россия — Олимпийский Чемпион 2018».

Тульская область стала первым регионом России, хоккеистам которого вручены клюшки, изготовленные в рамках проекта «Волшебство олимпийских побед». Проект реализует Московское областное отделение Всероссийского общества охраны природы при поддержке Управления делами Президента Российской Федерации. Такие же мероприятия пройдут и в других регионах страны.

Как отметил председатель экологической организации Тимур Усманов, выбор на Тулу пал не случайно: правительство региона прилагает огромные усилия по развитию спорта, в том числе хоккея. Поэтому уникальную клюшку — символ олимпийских побед — экологи передали и Губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

В финальном этапе соревнований встречают студенческие команды из Воронежа, Смоленска, Москвы и Тулы. Хозяева турнира — команда «Тропик» Тульского педагогического университета им. Л. Н. Толстого (ТГПУ). Наши студенты впервые участвуют в чемпионате СХЛ, выиграли два отборочных круга и благодаря этому привезли в Тулу финальный этап турнира.

В первом матче с командой Смоленской государственной академии физической культуры и туризма тульские хоккеисты одержали победу со счетом 6:1. Соревнования продлятся до 8 апреля.