В центре Тулы в субботу, 7 апреля, запретят продавать алкоголь

Ограничения будут введены на время проведения футбольного матча «Арсенал – Уфа».

В субботу на Центральном стадионе Тулы состоится встреча «Арсенала» и «Уфы». Матч начнётся в 19.00.

Пресс-служба администрации Тулы напоминает, что во всех предприятиях торговли, расположенных на расстоянии не менее километра от стадиона будут введены ограничения на продажу спиртных напитков.

Крепкий алкоголь, а также пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху нельзя будет приобрести с 16.00 до 22.00.