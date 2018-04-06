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В центре Тулы в субботу, 7 апреля, запретят продавать алкоголь

В центре Тулы в субботу, 7 апреля, запретят продавать алкоголь

Ограничения будут введены на время проведения футбольного матча «Арсенал – Уфа».

В субботу на Центральном стадионе Тулы состоится встреча «Арсенала» и «Уфы». Матч начнётся в 19.00.

Пресс-служба администрации Тулы напоминает, что во всех предприятиях торговли, расположенных на расстоянии не менее километра от стадиона будут введены ограничения на продажу спиртных напитков.

Крепкий алкоголь, а также пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху нельзя будет приобрести с 16.00 до 22.00.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:00 +1
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