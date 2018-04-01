новости
новости
Регистрация
«Арсенал»: плохая игра перед хорошей?
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

«Арсенал»: плохая игра перед хорошей?

31 марта тульский клуб проиграл московскому «Динамо» 2:1.

Поддержать «Арсенал» в Химки, где 31 марта принимал соперников столичный «Динамо», приехал внушительный десант болельщиков из Тулы. Но, увы, тульская команда сумела порадовать только очередным забитым голом Артема Дзюбы. «Арсенал» проиграл, пропустив два гола в течение трех минут.

«Динамо» — «Арсенал» — 2:1 (0:0).

Голы: Дзюба (53) — 0:1, Рыков (71) — 1:1, Черных (74) — 2:1.

Нереализованный пенальти: Панченко (81, вратарь).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Новосельцев, Сунзу, Альварес, Берхамов (Расич, 85), Ткачёв (Хагуш, 75), Чаушич, Дзюба, Кангва (Александров, 76).

Предупреждены: Черных — Берхамов, Комбаров, Новосельцев.

Судья — Владимир Москалёв (Воронеж).

31 марта. Химки. Стадион «Арена-Химки».

На случившуюся трагедию в Кемерове отреагировали и болельщики. На стадионе в Химках были вывешены банеры «Чужих детей не бывает», подготовленные фанатскими группировками и «Динамо», и «Арсенала». Первый тайм матча, по предварительной договоренности, прошел без активной поддержки с трибун, в тишине. А в перерыве болельщики Тулы и «Динамо» устроили перекличку: «Вечная память» — «Спите спокойно».

В игре против «Динамо» состоялся, наконец, дебют в «Арсенале» Ивана Новосельцева. Но даже с учетом появления еще одной боевой единицы, у команды Тулы имелись явные кадровые проблемы, о чем весьма красноречиво свидетельствовал список запасных, заявленных на матч: сразу два вратаря Игорь Обухов и Алексей Березин, Анри Хагуш, Гурам Аджоев, Федерико Расич, Данила Буранов, Александр Денисов, Михаил Александров, Ярослав Ивакин, Игорь Шевченко.

То есть более половины оставшихся в запасе футболистов в нынешнем сезоне либо не играли еще в основе вовсе, либо выходили от случая к случаю.

Стабильный игрок основы Горбатенко был дисквалифицирован на одну игру за перебор желтых карточек. Григалава, Маига, Боуручану, Джорджевич травмированы. В итоге возможностей вносить коррективы в игру у Божовича оказалось очень немного. И это тоже сказалось на итоговом результате. «Динамо» оперативно пошло на перестроения после гола Дзюбы. «Выпустили еще одного атакующего игрока, сняли опорного и дожали со стандартов», — пояснил после матча главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов. К слову сказать, еще одним атакующим игроком у «Динамо», вышедшим в этот момент на замену, стал воспитанник тульского футбола Николай Обольский. Сделать зеркальный ответ, хотя бы численным увеличением игроков обороны, Божович не мог. Из опытных защитников в резерве был только Анри Хагуш, но его бросили в бой, когда уже надо было отыгрываться.

Что касается дебюта Новосельцева, то главный тренер «Арсенала» призвал не делать выводов по одному матчу, командированному из «Зенита» футболисту нужна игровая практика. В этой же игре наиболее ярким эпизодом с участием Новосельцева стало нарушение во втором тайме, после которого Владимир Москалев назначил пенальти. Правда, судьбоносным этот эпизод не стал. Во-первых, Левашов мяч после удара с одиннадцатиметровой отметки парировал, а во-вторых, счет к этому времени и так был в пользу «Динамо».

Вообще сложилось впечатление, что игровой практики не хватало и «Арсеналу» в целом.

Перерыв в две недели не пошел на пользу, команде явно не хватало куража. Божович потом пояснил: «Мы не успевали контролировать мяч. Делали максимум три касания подряд. „Динамо“ очень хорошо давило, до 30-й минуты мы не находили выхода из обороны. Очень плохо двигались, проиграли много борьбы. Наши игроки жалуются, что устали, — может, это и мои проблемы тоже».

Слова про усталость, наверное, требуют специального пояснения, сезон-то возобновился недавно, а в мае уже конец чемпионата. По-видимому, Божович имел в виду, что команде не хватало свежести и креативности после краткосрочного двухнедельного тренировочного сбора. За весь матч можно вспомнить разве что проникающий пас на Кангву на исходе первой половины матча и результативную комбинацию во втором тайме, когда Комбаров закинул мяч на голову Дзюбе и тот забил четвертый уже за месяц гол. Конечно, главной ударной силе «Арсенала» динамовцы уделили повышенное внимание, и большой свободы у него не было. Но класс есть класс. Свой момент Дзюба подкараулил и гол забил. Думается, это стало лучшим ответом на очередные вопросы о том, достоин ли Артем места в сборной. Если даже в условиях бдительной опеки он все равно подкарауливает момент и стабильно получает голевые ситуации, наверное, достоин. Божович от вопросов о Дзюбе и сборной уже начинает уставать. Хотя еще ни разу не прокомментировал эту тему прямо, всегда уходит от ответа. Он — тренер «Арсенала», а рассуждать о комплектовании другой команды — не его дело.

Как бы то ни было, в нынешнем «Арсенале» действительно многое зависит от Дзюбы. Вот и в матче с «Динамо», когда игра «Арсенала» никак не клеилась, он показал максимальный кпд, забив мяч в самом начале второго тайма. С другой стороны его и приглашали как джокера, способного принести пользу команде. Не только забитыми голами, но и другой игровой философией. Не зря ведь после этого матча Дзюба в интервью прошелся по главным болевым точкам своей команды: не дело пропускать два гола за две минуты и прижиматься к своим воротам после забитого мяча.

Причем, болезни-то эта появилась не вдруг. Ведя в счете, «Арсенал» проигрывает уже четвертый матч в чемпионате, а это уже тенденция. Команде пока не хватает умения держать удар. С другой стороны, в Санкт-Петербурге, с ЦСКА или «Краснодаром» хватило концентрации сохранить ворота в неприкосновенности.

Вот и в этой игре, несмотря на ощутимое игровое преимущество «Динамо», особых острых моментов у ворот Левашова до поры до времени не возникало. Ровно до тех роковых стандартов.

Первый мяч динамовцы забили после розыгрыша углового, и буквально через три минуты — с навеса со штрафного удара.

Показательно, что в обоих случаях не хватило бдительности на самом пятачке у ворот.

На последние пять минут Божович усилил атаку Расичем, но просто выход дополнительного нападающего ничего не дал. У него и возможностей сделать последнее ключевое касание не имелось, мяч до Расича так и не доходил. Это явно был не день «Арсенала». Хотя в футболе есть и такая примета: плохая игра перед хорошей. А следующий матч у «Арсенала» с главным конкурентом в борьбе за шестое место — с «Уфой».

- Даже если бы мы сегодня сыграли вничью, я бы не сказал, что это справедливо. Это одна из наших худших игр в этом чемпионате, — признал после матча Божович.

Едва прозвучал финальный свисток, большинство футболистов тут же отправились в раздевалку. Подойти к трибуне поприветствовать сектор тульских болельщиков решились только пятеро. К сожалению, это тоже одна из тенденций нынешнего сезона. Вспомним, что также команда не стала подходить к болельщикам на последней домашней игре 2017 года со «Спартаком».

Наверное, люди, создающие одну из лучших в России поддержек своей команде, достойны большего внимания и уважения со стороны своих же футболистов.

Даже в те моменты, когда мало что получается и хочется быстрее забыть прошедшую игру.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 17:47 +3
Другие статьи по темам
Событие
ФутболАрсенал уступил Динамоболельщики
Место
ХимкиМосковская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тула стала столицей танго
Тула стала столицей танго
Тульские спортсмены завоевали 8 медалей на первенстве России по рукопашному бою
Тульские спортсмены завоевали 8 медалей на первенстве России по рукопашному бою
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.