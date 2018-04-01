«Арсенал»: плохая игра перед хорошей?

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Поддержать «Арсенал» в Химки, где 31 марта принимал соперников столичный «Динамо», приехал внушительный десант болельщиков из Тулы. Но, увы, тульская команда сумела порадовать только очередным забитым голом Артема Дзюбы. «Арсенал» проиграл, пропустив два гола в течение трех минут.

«Динамо» — «Арсенал» — 2:1 (0:0).

Голы: Дзюба (53) — 0:1, Рыков (71) — 1:1, Черных (74) — 2:1.

Нереализованный пенальти: Панченко (81, вратарь).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Новосельцев, Сунзу, Альварес, Берхамов (Расич, 85), Ткачёв (Хагуш, 75), Чаушич, Дзюба, Кангва (Александров, 76).

Предупреждены: Черных — Берхамов, Комбаров, Новосельцев.

Судья — Владимир Москалёв (Воронеж).

31 марта. Химки. Стадион «Арена-Химки».

На случившуюся трагедию в Кемерове отреагировали и болельщики. На стадионе в Химках были вывешены банеры «Чужих детей не бывает», подготовленные фанатскими группировками и «Динамо», и «Арсенала». Первый тайм матча, по предварительной договоренности, прошел без активной поддержки с трибун, в тишине. А в перерыве болельщики Тулы и «Динамо» устроили перекличку: «Вечная память» — «Спите спокойно».

В игре против «Динамо» состоялся, наконец, дебют в «Арсенале» Ивана Новосельцева. Но даже с учетом появления еще одной боевой единицы, у команды Тулы имелись явные кадровые проблемы, о чем весьма красноречиво свидетельствовал список запасных, заявленных на матч: сразу два вратаря Игорь Обухов и Алексей Березин, Анри Хагуш, Гурам Аджоев, Федерико Расич, Данила Буранов, Александр Денисов, Михаил Александров, Ярослав Ивакин, Игорь Шевченко.

То есть более половины оставшихся в запасе футболистов в нынешнем сезоне либо не играли еще в основе вовсе, либо выходили от случая к случаю.

Стабильный игрок основы Горбатенко был дисквалифицирован на одну игру за перебор желтых карточек. Григалава, Маига, Боуручану, Джорджевич травмированы. В итоге возможностей вносить коррективы в игру у Божовича оказалось очень немного. И это тоже сказалось на итоговом результате. «Динамо» оперативно пошло на перестроения после гола Дзюбы. «Выпустили еще одного атакующего игрока, сняли опорного и дожали со стандартов», — пояснил после матча главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов. К слову сказать, еще одним атакующим игроком у «Динамо», вышедшим в этот момент на замену, стал воспитанник тульского футбола Николай Обольский. Сделать зеркальный ответ, хотя бы численным увеличением игроков обороны, Божович не мог. Из опытных защитников в резерве был только Анри Хагуш, но его бросили в бой, когда уже надо было отыгрываться.

Что касается дебюта Новосельцева, то главный тренер «Арсенала» призвал не делать выводов по одному матчу, командированному из «Зенита» футболисту нужна игровая практика. В этой же игре наиболее ярким эпизодом с участием Новосельцева стало нарушение во втором тайме, после которого Владимир Москалев назначил пенальти. Правда, судьбоносным этот эпизод не стал. Во-первых, Левашов мяч после удара с одиннадцатиметровой отметки парировал, а во-вторых, счет к этому времени и так был в пользу «Динамо».

Вообще сложилось впечатление, что игровой практики не хватало и «Арсеналу» в целом.

Перерыв в две недели не пошел на пользу, команде явно не хватало куража. Божович потом пояснил: «Мы не успевали контролировать мяч. Делали максимум три касания подряд. „Динамо“ очень хорошо давило, до 30-й минуты мы не находили выхода из обороны. Очень плохо двигались, проиграли много борьбы. Наши игроки жалуются, что устали, — может, это и мои проблемы тоже».

Слова про усталость, наверное, требуют специального пояснения, сезон-то возобновился недавно, а в мае уже конец чемпионата. По-видимому, Божович имел в виду, что команде не хватало свежести и креативности после краткосрочного двухнедельного тренировочного сбора. За весь матч можно вспомнить разве что проникающий пас на Кангву на исходе первой половины матча и результативную комбинацию во втором тайме, когда Комбаров закинул мяч на голову Дзюбе и тот забил четвертый уже за месяц гол. Конечно, главной ударной силе «Арсенала» динамовцы уделили повышенное внимание, и большой свободы у него не было. Но класс есть класс. Свой момент Дзюба подкараулил и гол забил. Думается, это стало лучшим ответом на очередные вопросы о том, достоин ли Артем места в сборной. Если даже в условиях бдительной опеки он все равно подкарауливает момент и стабильно получает голевые ситуации, наверное, достоин. Божович от вопросов о Дзюбе и сборной уже начинает уставать. Хотя еще ни разу не прокомментировал эту тему прямо, всегда уходит от ответа. Он — тренер «Арсенала», а рассуждать о комплектовании другой команды — не его дело.

Как бы то ни было, в нынешнем «Арсенале» действительно многое зависит от Дзюбы. Вот и в матче с «Динамо», когда игра «Арсенала» никак не клеилась, он показал максимальный кпд, забив мяч в самом начале второго тайма. С другой стороны его и приглашали как джокера, способного принести пользу команде. Не только забитыми голами, но и другой игровой философией. Не зря ведь после этого матча Дзюба в интервью прошелся по главным болевым точкам своей команды: не дело пропускать два гола за две минуты и прижиматься к своим воротам после забитого мяча.

Причем, болезни-то эта появилась не вдруг. Ведя в счете, «Арсенал» проигрывает уже четвертый матч в чемпионате, а это уже тенденция. Команде пока не хватает умения держать удар. С другой стороны, в Санкт-Петербурге, с ЦСКА или «Краснодаром» хватило концентрации сохранить ворота в неприкосновенности.

Вот и в этой игре, несмотря на ощутимое игровое преимущество «Динамо», особых острых моментов у ворот Левашова до поры до времени не возникало. Ровно до тех роковых стандартов.

Первый мяч динамовцы забили после розыгрыша углового, и буквально через три минуты — с навеса со штрафного удара.

Показательно, что в обоих случаях не хватило бдительности на самом пятачке у ворот.

На последние пять минут Божович усилил атаку Расичем, но просто выход дополнительного нападающего ничего не дал. У него и возможностей сделать последнее ключевое касание не имелось, мяч до Расича так и не доходил. Это явно был не день «Арсенала». Хотя в футболе есть и такая примета: плохая игра перед хорошей. А следующий матч у «Арсенала» с главным конкурентом в борьбе за шестое место — с «Уфой».

- Даже если бы мы сегодня сыграли вничью, я бы не сказал, что это справедливо. Это одна из наших худших игр в этом чемпионате, — признал после матча Божович.

Едва прозвучал финальный свисток, большинство футболистов тут же отправились в раздевалку. Подойти к трибуне поприветствовать сектор тульских болельщиков решились только пятеро. К сожалению, это тоже одна из тенденций нынешнего сезона. Вспомним, что также команда не стала подходить к болельщикам на последней домашней игре 2017 года со «Спартаком».

Наверное, люди, создающие одну из лучших в России поддержек своей команде, достойны большего внимания и уважения со стороны своих же футболистов.

Даже в те моменты, когда мало что получается и хочется быстрее забыть прошедшую игру.